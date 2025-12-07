TRIBUNALS
Presó per a l’home que va intentar matar-ne un altre amb un pal de golf
La víctima va patir diverses fractures
El jutjat de guàrdia va decretar dijous presó provisional sense fiança per a l’home de 27 anys que va ser detingut dimecres per la Guàrdia Urbana per intentar matar-ne un altre per una presumpta disputa per un deute de lloguer, segons ha pogut saber aquest diari. La víctima va ser evacuada a l’hospital Arnau de Vilanova amb diversos traumatismes a la mandíbula i un braç i diverses contusions. Va ser arrestat pels delictes d’homicidi en grau de temptativa i per un altre delicte de violació de domicili.
Els fets van tenir lloc cap a les 6.15 hores en un domicili de l’avinguda de Madrid quan la Guàrdia Urbana va ser alertada d’una agressió. Al domicili hi havia diversos homes que compartien l’habitatge i van explicar que un excompany va accedir a l’interior i va arremetre contra l’amo amb un pal de golf. Posteriorment, va intentar apunyalar-lo amb un ganivet de cuina encara que els seus altres companys ho van impedir. La víctima estava malferida en una cantonada del pis mentre que el presumpte agressor s’havia tancat en una de les habitacions. Els agents van aconseguir arrestar-lo. Al lloc va acudir també una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que, després d’atendre in situ el ferit, el va evacuar a l’hospital Arnau de Vilanova.
Per la seua part, el suposat agressor va ser arrestat pels delictes d’homicidi en grau de temptativa i violació de domicili. L’home va passar a disposició judicial dijous i la Fiscalia va sol·licitar el seu ingrés preventiu a la presó argumentant la gravetat del delicte principal (temptativa d’homicidi), risc per a la víctima i risc de fuga. El jutge de guàrdia va acordar la mesura i va decretar el seu empresonament a Ponent.