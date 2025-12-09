Espera de 27 mesos a Lleida per a la valoració del grau de discapacitat
L’espera per tramitar el reconeixement de la situació de discapacitat a Lleida o revisar-ne el grau supera els dos anys. En concret, gairebé arriba als 27 mesos, segons la Generalitat, que ho atribueix a un increment de més del 30% de les peticions combinat amb la falta de personal per cobrir vacants dels equips de valoració.
Vint-i-set mesos. Aquest és el temps mitjà d’espera a Lleida per al reconeixement de la situació de discapacitat o la revisió del seu grau, segons va indicar la Generalitat, quan l’any passat era de 18 mesos. Fa uns dies, per a una primera valoració era d’entre 10 i 25 mesos i per a una revisió, d’entre 25 i 29. Es tracta del temps d’espera més elevat de les quatre demarcacions catalanes, ja que a Barcelona oscil·laven entre 7 i 29 mesos; a Tarragona, entre 5 i 20; i a Girona, entre 8 i 25. Tenir reconegut un grau de dependència del 33% o més facilita l’accés a drets, serveis, programes i prestacions, per la qual cosa el retard a rebre la valoració suposa un greuge per a aquestes persones.
El departament de Drets Socials detalla que les valoracions les assumeix el Centre d’Atenció de Persones amb Discapacitat (CAD) ubicat als serveis territorials i un altre de gestionat per l’empresa pública GSS. Argumenta que el primer efectua també altres tasques com orientacions per a ingressos en centres residencials, dictàmens vinculants d’oposicions o valoració dels ajuts PUA (per al pagament de productes i serveis per a la seua autonomia personal). Assegura que des de la pandèmia l’entrada de peticions per al reconeixement o revisió del grau de discapacitat s’ha incrementat més del 30%, i segueix a l’alça, i afegeix que tenen dificultats per cobrir vacants com les de metge, que intervé en la majoria de les valoracions. Detalla que el CAD compta amb tres places i només n’hi ha una d’ocupada i que també estan vacants dos de les quatre places de psicòloga, a causa, en part, d’un concurs de trasllats. “Tot això contribueix al fet que el termini actual de valoració de la discapacitat al CAD de Lleida, en la majoria dels casos, els que tenen component físic o mental, sigui de gairebé 27 mesos, malgrat que per als menors de fins a 16 anys l’espera és d’entre 10 i 11 mesos”, apunta. Admet ser “plenament conscient” dels inconvenients que suposa i remarca que cobrirà les places tan aviat com sigui possible i la direcció general de l’Autonomia i la Discapacitat treballa amb GSS per incrementar les valoracions.
Aspid creu que “el problema és que hi ha pocs equips d’avaluació”
El vocal de la secció de mobilitat d’Aspid, Ton Montardit, remarca que l’espera de 27 mesos per tramitar la discapacitat “és molt de temps” i considera que “el problema és que hi ha pocs equips de valoració”. Remarca que amb la dilació del temps de les valoracions es retarden també el pagament de les prestacions que van associades a la discapacitat i apunta que en moltes ocasions la situació de discapacitat va lligada també a la de dependència, que també tenen llargues llistes d’espera. Així mateix, indica que per obtenir una targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda la demora també pot arribar a un any, encara que assenyala que abans disposen d’un certificat.
El reconeixement de la discapacitat es pot sol·licitar en qualsevol moment, mentre que per a la revisió és necessari que hagin passat dos anys des de l’última resolució.