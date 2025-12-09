SANITAT
La majoria dels CAP lleidatans no arriben als estàndards de Salut per concertar visites
Fins a 21 dels 32 no arriben al 75% d’opinions positives sobre la facilitat per aconseguir cita, la qual cosa Salut defineix com a “àrea de millora”. A Tàrrega, Agramunt i tres de la capital, on més costa
La majoria dels CAP de les comarques de Lleida no compleixen amb els estàndards d’accessibilitat que fixa el departament de Salut, malgrat que reben una millor nota mitjana que la del conjunt de Catalunya, segons les valoracions recollides a l’enquesta Plaensa de l’any passat. Preguntats sobre la “facilitat perquè els donin visita per al dia que els vagi bé”, els usuaris situen 21 dels 32 centres lleidatans per sota del 75% d’opinions neutres o positives. Salut defineix com a “àrees de millora” els indicadors que es troben per sota d’aquesta xifra. La mitjana és del 68,1% als centres del pla i del 75,4% al Pirineu, mentre que la catalana és del 62,3%. L’accessibilitat és l’aspecte més mal valorat a tot el territori.
Malgrat que no hi ha cap suspens, fins a vuit CAP de Lleida no arriben a una nota del 60%. El de Tàrrega és el més mal valorat, amb un 53,3%, encara que la puntualitat per entrar a la consulta (tenint en compte l’hora de visita) rep un bon 75,1%. El segueix el CAP d’Agramunt, amb un 54,5% de valoracions neutres o positives sobre l’accessibilitat. Aquest centre, tanmateix, obté la pitjor nota de la província en puntualitat, amb un 57,8%, i en altres ítems com el temps que el metge dedica als pacients, amb un 76%. A continuació a la cua, els usuaris del CAP de Cervera valoren la facilitat per aconseguir cita amb un 55,1%, el de rambla Ferran rep un 55,3%, el de Balàfia un 56,7%, el de la Mariola (Primer de Maig) un 57,7%, i el de Guissona un 58,3%. Al Pirineu només destaca negativament el CAP d’Aran, amb un 58,6% en accessibilitat i un 61,2% en puntualitat.
Per contra, els CAP lleidatans on es percep una millor accessibilitat són els de Ponts (94%), Tremp (90,8%) i la Granadella (90,6%). Salut considera com a “àrees d’excel·lència” els que superen el 90%. El de la Granadella també obté la millor nota de Lleida en puntualitat (89,6%). Així mateix, en accessibilitat destaquen positivament els consultoris del sud de Lleida (88,7%), el CAP d’Artesa de Segre (88%), el del Pallars Sobirà (82,2%) i el de la Pobla (81,35%).
L’Alt Pirineu i Aran és la regió sanitària amb la millor accessibilitat en 5 i 10 dies, del 85% i 94,9%, respectivament. Segons les últimes dades de Salut, del 2024, al pla és del 70,9% en 5 dies i del 86% en deu, més que la mitjana catalana de 63,8% i 78,6%, respectivament.