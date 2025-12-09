SUCCESSOS
Sospiten que els assaltants que van disparar set trets a la Mariola de Lleida van venir de Tarragona
Van disparar set trets i van fugir i els Mossos continuen investigant l’incident
Els Mossos d’Esquadra continuen investigant l’incident amb una arma de foc que hi va haver a primera hora de la matinada de divendres passat a la Mariola.
Va passar minuts després de les 0.00 hores a la plaça de Barcelona i carrers dels voltants i es van arribar a escoltar fins a set trets, que es van efectuar amb una pistola detonadora (de foguejament), com va avançar SEGRE.
Albert Guerrero
Els investigadors sospiten que es tracta d’una venjança i que els assaltants procedien de les comarques de Tarragona. De fet, un dels cotxes amb els quals van fugir i que va ser trobat a l’interior de Montoliu havia estat sostret hores abans a la capital tarragonina. Els investigadors també van trobar un mòbil que s’està analitzant. No consten ferits ni detinguts i no descarten que hi hagi nous incidents.
Després dels trets, van acudir al lloc patrulles dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana, sense trobar cap dels assaltants. Els policies es van entrevistar amb testimonis, que van explicar que part dels implicats havien fugit amb almenys quatre cotxes a gran velocitat.
Tots dos cossos van avisar la resta de patrulles i va muntar un dispositiu de recerca per la ciutat i per les sortides per carretera com l’Ll-11, l’AP-2 o l’N-240. Poc després, un dels vehicles sospitosos –en el qual anaven quatre ocupants– va ser localitzat a l’antic peatge de l’AP-2 i es va iniciar una persecució per la carretera C-230a que va passar per Albatàrrec i va acabar a Montoliu, segons van informar fonts solvents.
Telèfon mòbil
Poc després, el cotxe va ser trobat abandonat en un carrer d’aquesta última localitat amb el motor en marxa i les portes obertes. Pel que sembla, al cotxe van trobar un telèfon mòbil. Els agents van fer una recerca per la zona però no van trobar cap sospitós. Així mateix, van descobrir que el cotxe havia estat robat hores abans a Tarragona. El vehicle va ser traslladat a la comissaria dels Mossos d’Esquadra. Paral·lelament, els agents que hi havia a la Mariola van recuperar diverses beines. Els Mossos d’Esquadra investiguen les causes de l’incident i sospiten que es podria tractar d’una venjança, encara que no ha transcendit de quina índole. S’estan analitzant enregistraments de càmeres de seguretat i recollint més informació.