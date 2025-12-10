El mosso investigat per la partida de cocaïna més gran trobada a Lleida nega la seua implicació en la trama
La policia manté que l'agent va finançar l'enviament amb 85.000 euros mitjançant factures "fabricades"
L'agent dels Mossos d'Esquadra jutjat per tràfic de drogues a l'Audiència de Lleida nega la seva implicació en la trama acusada d'importar 620 quilos de cocaïna amagats en un rotor. L'agent ha declarat aquest dimecres que va ajudar el principal acusat a llogar una nau del polígon El Segre de Lleida "per guardar vehicles i material", però que desconeixia que volguessin introduir droga a l'Estat. Per la seva banda, agents de la Divisió d'Afers Interns (DAI) dels Mossos han explicat que unes escoltes policials van vincular el mosso amb els 620 quilos de cocaïna. La Fiscalia ha mantingut la petició de 9 anys de presó i 66 milions d'euros de multa per a l'agent com a cooperador necessari. Dimarts els altres quatre processats van acceptar condemnes d'entre 2 i 6 anys de presó.
L'agent dels Mossos investigat ha declarat en últim lloc i només ha respost les preguntes del seu advocat. El mosso ha negat tenir cap coneixement de la importació d'un rotor amb cocaïna entre Panamà i el port de Barcelona, ni que hagués aportat finançament per a l'operació. Segons ha assegurat, els 85.000 euros que va abonar a l'empresa del principal acusat corresponien a factures per reformes d'habitatges. "Jo pago a una empresa per uns serveis prestats. El que facin després amb els diners jo no ho sé", ha manifestat.
Durant la vista d'aquest dimecres, agents de la Divisió d'Afers Interns (DAI) dels Mossos d'Esquadra han declarat que van començar a investigar l'agent a mitjan 2022 quan van detectar un increment inusual del seu patrimoni i van conèixer que la Guàrdia Civil el vinculava a un presumpte cas de tràfic de drogues. L'institut armat el va citar a declarar, però el mosso no ho va comunicar a la policia catalana i va incórrer en una infracció, segons la DAI. A més, han revelat que el 2011 ja havien estat investigat per suposats vincles amb el narcotràfic.
D'altra banda, l'agent va aparèixer en unes escoltes policials en el marc d'una altra investigació per la desaparició criminal de Pol Cugat, el jove assassinat mentre vigilava una plantació de marihuana a les Borges Blanques l'octubre del 2021. El mosso va pujar al cotxe d'un investigat per aquest cas on hi havia instal·lat un micròfon policial i, entre altres coses, va comentar que "no li importava d'on venien els diners, com si venia en sacs". Els investigadors també van escoltar com altres persones vinculaven l'agent amb els 620 quilos de cocaïna.
La policia catalana també va constatar que l'agent va pagar 85.000 euros a la societat d'un dels principals acusats després que s'adquirís el rotor que contenia la cocaïna a Panamà. Els moviments es van justificar amb unes suposades reformes d'habitatges que els agents sostenen que no es van realitzar mai. "Les factures eren fabricades i es van presentar en la mateixa època que es comprava el rotor amb la cocaïna", ha declarat un agent de la DAI.