Oriol Oró renuncia al càrrec de director de Fira de Lleida després de 18 anys
A causa del "desgast" de dos crisis econòmiques i per la "necessitat d’afrontar nous reptes professionals"
El director de Fira de Lleida, Oriol Oró, renuncia al seu càrrec després de 18 anys a causa del "desgast" per les crisis de 2008 i del covid, així com per la "necessitat d’afrontar nous reptes professionals", segons ha anunciat aquest matí en roda de premsa. "Estem en un moment òptim, deixem la Fira ben encarada, amb potencial de creixement i un nou pavelló," ha valorat. Així mateix, ha afirmat que dimiteix de forma "reflexionada, meditada i compartida" amb la resta de patrons de l’entitat pública: la Paeria, la Generalitat, la Diputació i la Cambra de Comerç. L’alcalde, Fèlix Larrosa, ha explicat que pròximament s’obrirà una convocatòria per ocupar la nova direcció, que esperen tancar durant el primer trimestre de 2026.