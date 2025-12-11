SERVEIS
Denuncien que Correus deixa cartes fora de bústies a l’Horta
L’associació de veïns de la partida de Grealó denuncia el mal funcionament del servei de Correus després que rebessin les cartes fora de les bústies i “assegurades” amb una pedra. “Han deixat fins i tot cartes d’altres partides”, va criticar el president veïnal, David Poca, que va afegir que “aquí hi ha targetes de crèdit, requeriments, carnets de conduir, sancions... tot abandonat alegrement”. Va afegir que denunciaran aquest fet a Correus, a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) i a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). Per la seua part, el president de la comissió de l’Horta de la Federació Veïnal, Francesc Montardit, va assenyalar que “fins ara sí que teníem queixes perquè entregaven les cartes amb mesos de retard, però això no havia passat mai”. Fa mesos que els sindicats denuncien la falta de personal a les oficines de Correus.