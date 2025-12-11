SANITAT
La mascareta torna als centres de salut amb acceptació dels usuaris
Unitats limitades a les farmàcies a causa del repunt sobtat de la demanda
La mascareta va tornar a ser obligatòria ahir als centres de salut i residències com a resposta al gran augment de casos de grip, que a Lleida s’han triplicat en una setmana. La mesura va ser acceptada per la majoria d’usuaris dels CAP i hospitals, on es van facilitar mascaretes als que van acudir-hi sense perquè no van recordar que eren obligatòries. Les farmàcies tenen unitats limitades, ja que “totes han fet comandes alhora i els proveïdors no donen l’abast perquè abans no hi havia demanda, suposo que la setmana que ve estarà resolt”, va explicar la presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Lleida, Maria Enrique-Tarancón.
La gran majoria de persones portaven mascareta a l’hospital Arnau de Vilanova, on les dispensaven al vestíbul per als qui no sabien que és obligatòria. “Si és per prevenció i ho diuen els metges, cap problema, és per protegir-nos tots”, va opinar un usuari. Una altra dona va assenyalar que “jo tinc les defenses baixes i solc portar mascareta habitualment, em sembla bé que en ambulatoris i hospitals sigui obligatòria, són llocs calents on pot circular molt la grip”. “És cert que la tornada de les mascaretes recorda a l’època de la covid, però és per salut pública i responsabilitat, i aquí hem de col·laborar tots”, va afirmar una altra dona que sortia de les consultes.
Al CAP de Tàrrega, gairebé tots els usuaris anaven preparats amb mascareta i se la posaven abans d’entrar. Eren una minoria els que no coneixien la mesura que, de moment, estarà activa durant dos setmanes. En algun cas puntual, alguns pacients es deixaven la mascareta posada fora del centre.
Menys metges secunden la vaga en la segona jornada
La segona jornada de la vaga de metges va tenir un seguiment del 20% a Lleida segons el sindicat convocant, Metges de Catalunya. La participació d’ahir va ser menor que la de dimarts, del 24%, i en tots dos casos va ser la més baixa de Catalunya. Tanmateix, més metges van secundar l’aturada ahir (55%) que dimarts (45%) a tot Catalunya. Salut, per la seua part, va xifrar el seguiment mitjà en un 7,2%, sense precisar les dades de cada demarcació. Hi haurà noves aturades els dies 14 i 15 de gener. Centenars de facultatius van tornar a sortir ahir als carrers de Barcelona, on van exigir una sanitat “pública i de qualitat” i un conveni mèdic propi. Van protestar per la sobrecàrrega assistencial i les guàrdies de 24 hores, que van definir com “maratonianes”.
Nadal podria allargar el pic de contagis de grip
El subdirector de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, va augurar que el pic de la grip es pot allargar una mica més per les interaccions de Nadal. “Hi ha molta interacció social i reunions en espais tancats, potser això farà que el pic es pugui allargar una mica més”, va dir a Catalunya Ràdio. Va afegir que per aquestes dates s’espera un “augment de la transmissió” i que les complicacions d’aquests casos es veuran uns dies més tard. Des del pic, “en dos setmanes es notarà en l’àmbit hospitalari”.