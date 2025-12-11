Quatre detinguts a Lleida per robar cable de coure de la xarxa ferroviària
Els Mossos d'Esquadra els van enxampar al barri de Cappont mentre manipulaven el material sostret
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts quatre homes, d'entre 18 i 44 anys, després d'enxampar-los mentre manipulaven una trentena de metres de cablejat de coure que havia estat sostret de la xarxa ferroviària.
Els fets van succeir al migdia durant un patrullatge preventiu de la policia per la zona de Cappont. A les 14.25 h, una dotació va detectar quatre individus amagats darrere d'un vehicle a l'avinguda President Tarradellas i, en apropar-se, van veure que estaven asseguts a terra, tallant i pelant una trentena de metres de cable de coure. En adonar-se de la presència policial, els homes van intentar fugir corrent, però la policia els va poder interceptar i detenir com a presumptes autors d'un delicte de furt.
La policia va comprovar que el cable que manipulaven havia estat sostret de la xarxa ferroviària.
Els detinguts, tres dels quals tenen antecedents, van passar aquest dimecres a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.