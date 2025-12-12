COMERÇ
Aquests són els nous productes de regal de Lleida: un davantal amb dibuixos i un nou Marraco
A la venda a l’oficina de Lleida Turisme
Coincidint amb l’arribada de les festes de Nadal, Lleida Turisme va presentar ahir els nous elements de marxandatge que incorporen la renovada marca de promoció de la ciutat, una identitat visual que actualitza la icònica silueta de la Seu Vella amb el sol de Ponent com a símbol característic.
El centre d’informació turística del carrer Major, 31 posa a la venda un ampli ventall d’elements identitaris, com el nou davantal de Lleida, il·lustrat amb aquarel·les que representen iconografies pròpies com la fruita de l’Horta o la coca de recapte.
També incorpora llapis amb els Capgrossos de Lleida: la Senyorona, el Dimoni i el Nen, en la primera edició. Així mateix, s’ha renovat el peluix del Marraco, amb una imatge actualitzada. Respecte als elements d’ús quotidià, Lleida Turisme estrena un nou paraigua, d’estil sobri, que incorpora la marca de la ciutat amb un packaging reutilitzable i pràctic.
També ofereix la nova llibreta de la ciutat, que inicia la seua pàgina dos amb versos de Màrius Torres i utilitza els colors corporatius: gris, taronja i el blanc cloud dancer, elegit per Pantone com el color del 2026. Altres elements, com imants, productes de promoció de la ciutat i la renovada etiqueta per a cotxes amb el nou perfil de Lleida i el sol de Ponent, completen l’oferta.
La renovació del marxandatge ha obert la porta a la col·laboració amb artistes locals. En aquesta primera fase, Monti Mateu firma el joc de cafè de Lleida, que integra l’isotip, el nom de la ciutat i el sol en diferents peces, així com unes petites safates ceràmiques.
L’oficina del carrer Major obre de dilluns a dissabte de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 19.00 hores, i els diumenges i festius de 10.00 a 13.30 hores.