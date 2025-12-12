URBANISME
El carrer Hostal de la Bordeta, damunt davall per les obres de reforma
La Paeria està remodelant el carrer Hostal de la Bordeta i l’avinguda Flix amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat, els itineraris per a vianants i bicicletes i la seguretat viària. Les voreres s’amplien i s’instal·larà nou mobiliari, arbres, xarxa d’aigua i enllumenat. S’instal·laran semàfors a l’encreuament de l’avinguda les Garrigues amb els carrers Palauet i Juneda i es millorarà l’encreuament d’aquesta última via amb Ignasi Bastús.