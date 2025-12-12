MEDI
Expedient sancionador a la titular de la jardineria de mitja ciutat
La Paeria preveu penalitzar-la amb 36.384 € per “compliment defectuós del contracte”. Va eludir el requeriment de la Urbana de retirar branques caigudes per una tempesta
La Paeria va obrir a finals de novembre un expedient d’imposició de penalitats a Urbaser, l’actual empresa concessionària del servei de manteniment, conservació i neteja de la jardineria urbana del marge dret del riu, per “compliment defectuós en l’execució del contracte”, segons va confirmar un portaveu de l’ajuntament. Va explicar que l’expedient va ser motivat “per no haver activat i prestat el servei d’urgències compromès en el contracte”. Va afegir que “els treballadors de l’empresa no van acudir a serveis requerits per la Guàrdia Urbana per a la retirada de branques i arbres caiguts per les tempestes registrades els dies 8 i 12 d’agost”.
Segons el plec de condicions de la concessió, l’empresa ha de disposar d’un telèfon d’atenció les 24 hores els 365 dies de l’any per donar resposta a emergències i excepcionalitats, així com un equip bàsic d’emergències permanentment de guàrdia amb un termini màxim d’arribada de 40 minuts. L’expedient proposa una penalització equivalent a l’1% de l’adjudicació del contracte, la qual cosa suposa un import de 36.384,7 euros, en aplicació dels termes previstos en la llei de contractes del sector públic i al mateix plec de condicions del contracte.
Es dona la circumstància que la Paeria ja va obrir expedient d’imposició de penalitats a l’anterior concessionària de jardineria, l’UTE Eulen-B. Biosca, el mes de maig passat. El contracte amb aquesta firma va acabar l’1 de juny i a finals d’agost es va decretar la resolució de l’expedient i va acabar el tràmit per via administrativa. El consistori va expedientar empresa després de diversos requeriments i de constatar incompliments del contracte. Les infraccions que va detectar llavors estan relacionades amb el personal adscrit en el contracte i la falta d’entrega de les programacions de les tasques que havien de fer els treballadors, dificultant d’aquesta manera el seguiment per part dels tècnics municipals.
De fet, a partir d’aquest fet, l’ajuntament de Lleida va convocar un nou concurs de jardineria que va dividir la ciutat en dos lots i ara expedienta la firma encarregada d’un, el del marge dret.