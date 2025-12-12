COMERÇ
La licitació per al nou mercat de Ronda-Fleming queda deserta
La Paeria informarà avui els grups i reformularà el plec de condicions. Avalua incorporar millores proposades per operadors per fer-lo més atractiu
La licitació per a la gestió del mercat municipal de Ronda-Fleming, que va tancar l’agost passat, ha quedat deserta i la Paeria iniciarà ara un procés per reformular el concurs. En els últims mesos, l’equip directiu i tècnic de la regidoria de Promoció de la Ciutat ha mantingut més de 25 reunions amb una quinzena d’operadors i va constatar l’interès d’alguns. Fruit d’aquestes trobades, es van recollir propostes de modificació relacionades amb la incorporació d’estudis tècnics sobre l’estat de l’equipament previs a la seua reforma, nous models de negoci i gestió, la durada de la concessió i la compaginació dels serveis d’hostaleria i de punts de venda d’alimentació.
En la comissió de Capital Cultural i de les Oportunitats d’avui, el govern té previst informar als grups municipals del procediment de redacció dels nous plecs de condicions, amb l’objecte del consens. Així mateix, estudiarà incloure algunes de les peticions dels operadors per fer més atractiva la proposta. El plec de l’actual concessió va ser aprovat en un ple sense vots en contra.
El mercat de Fleming té capacitat per a una trentena de parades, però el 2020 en quedaven onze, la primavera passada en van baixar fins a cinc i a l’agost va tancar l’última, una peixateria. La Paeria preveu una reforma integral de l’equipament, que té nombrosos desperfectes, i la licitació contemplava que un operador es fes càrrec de l’espai mitjançant una concessió, però amb una reserva de 300 m2 per a paradistes locals.