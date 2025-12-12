TRANSPORT
La Paeria preveu que el servei de bus segueixi amb gestió privada
Amb un contracte de serveis de 10 anys, segons va anunciar ahir a l’oposició. Després d’una altra pròrroga d’any i mig, fins al juny del 2027, de l’actual concessió
La Paeria preveu prorrogar 18 mesos l’actual concessió del servei d’autobusos fins al juny del 2027. Així ho va informar ahir el govern en la comissió de Seguretat, Mobilitat i Civisme, en què va explicar als grups de l’oposició que aquest expedient passarà per la comissió de Gestió de la Ciutat de la setmana vinent. La concessió expira a final d’any i l’executiu municipal ja va anunciar fa dos mesos la seua intenció de prolongar-la fins a finals del 2026, mentre definia el nou model del servei i el redisseny de les línies, encara que finalment ha optat per una pròrroga d’un any i mig. Així mateix, planteja que el nou contracte, de deu anys de durada, no es gestioni a través d’una concessió sinó d’un contracte de serveis. Això suposa, en definitiva, arxivar la possible municipalització, que estava en estudi.
Crítiques d’ERC i Comú
L’anunci d’ahir es va trobar amb l’oposició frontal dels grups d’ERC i el Comú. La portaveu republicana, Jordina Freixanet, va afirmar que la municipalització del servei de bus era una condició indispensable per a la negociació del pressupost de la Paeria per a l’any vinent. També va criticar que l’informe sobre la xarxa del transport urbà ja inclou la redacció del plec de condicions del nou contracte de serveis, opció que veu més perjudicial que una concessió, ja que “el risc i ventura anirà a càrrec de la Paeria”. Així mateix, va lamentar que s’opti per una pròrroga d’un any i mig mentre s’han ampliat les zones blaves i s’ha posat en marxa la Zona de Baixes Emissions sense reforçar el servei d’autobusos.
Per la seua part, Laura Bergés, portaveu del Comú, va considerar que “el que fa el govern és perpetuar un model que no funciona, acumula queixes i no garanteix un transport públic eficient”.
Va assenyalar que el mateix estudi de l’ajuntament indica que la gestió directa suposaria un estalvi d’entre 1,5 i 2 milions i va remarcar que el govern vol prorrogar ara per un any i mig “un contracte que és insuficient” i allargar “almenys una dècada més un model de gestió indirecta que surt molt car i no permet donar resposta àgil a les noves necessitats de mobilitat de la ciutat”.