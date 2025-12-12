PAERIA
Proposta de comptes rècord de 269 milions, que inclouen la “regeneració” de la Mariola
El pressupost inclou la primera línia nocturna de bus, que funcionarà els dissabtes, un centre per a temporers i les obres per evitar la inundabilitat de Cappont. Obre la negociació amb l’oposició
L’ajuntament va presentar ahir la seua proposta del pressupost municipal per al 2026, el “més ambiciós de la història de la Paeria” a l’assolir els 269 milions i superar en un 16% el d’aquest any, segons va afirmar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa. Va destacar que “guanyarem molt en neteja”, amb 3,5 milions més pressupostats, així com que hi haurà 1,4 milions per “regenerar” 400 habitatges a la Mariola i un altre milió per “recuperar el noucentisme Amb la rehabilitació del xalet dels Camps Elisis. Així mateix, es destinaran 3,5 milions a la compra de quatre busos elèctrics i els seus carregadors, així com per implantar la primera línia nocturna del bus urbà, que funcionarà les nits dels dissabtes. També es preveu una partida per iniciar les obres que hauran de rebaixar la inundabilitat del riu Segre a Cappont. Larrosa va explicar que la majoria d’actuacions es finançaran amb “la concertació amb altres administracions”.
Larrosa va explicar que ja ha mantingut la primera ronda de contactes polítics per aconseguir aprovar els comptes, per a la qual cosa es va mostrar “optimista”. L’any passat les va tirar endavant amb l’únic suport de Junts.
La tinenta d’alcalde Carme Valls, per la seua part, va detallar que el pressupost permetrà contractar 10 nous agents de la Guàrdia Urbana, fins a arribar als 260, així com quatre administratius, la qual cosa permetrà “sortir al carrer” quatre agents. També s’hi afegirà la figura dels educadors de carrer, amb dos efectius, i un mediador per a la gestió de conflictes. Entre altres actuacions, els comptes destinen partides a renovar la passarel·la del Liceu Escolar, urbanitzar el nou parc de Sant Martí, millorar instal·lacions esportives (amb 2,2 milions) o ampliar el polígon d’El Segre. D’altra banda, “avançarem en polítiques d’habitatge, amb inversions de set milions”, va dir Larrosa, que va precisar que ja hi ha en marxa 400 habitatges assequibles a la ciutat i només en falten 221 per sortir de la situació de mercat tensionat.
Així mateix, el pressupost preveu incloure un servei de menjador als centres sèniors de Santa Cecília, la Bordeta i Santa Teresina, va indicar Valls. També es construirà un segon centre modular d’acollida de temporers, a més del que hi ha projectat a la Caparrella. Larrosa va explicar que se’n preveuen fins a tres i que aquest últim ja estarà en funcionament l’estiu que ve.
“La solució és rebaixar” la canalització, diu Larrosa
Les obres a la canalització per evitar la inundabilitat de Cappont hauran de permetre desencallar projectes llargament reivindicades, com l’institut del barri. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va explicar que “sempre pensàvem a fer créixer les baranes i barreres, i al final hem trobat una altra solució. Amb l’excepció del mur de Grenyana, que sí que s’ha de recréixer, la solució de la inundabilitat passa per rebaixar [la canalització]”. Va indicar que analitzarà aquesta solució la setmana que ve en una reunió amb el president de la Conferència Hidrogràfica de l’Ebre (CHE).
D’altra banda, Larrosa va destacar que el pressupost permetrà arrancar les actuacions del pla integral del Centre Històric, així com l’impuls d’una Casa Lila com a espai d’atenció integral a les dones, que deixarà de ser al carrer Cavallers. La tinenta d’alcalde Carme Valls va subratllar que es destinaran 7,8 milions al projecte del hub cívic de Balàfia, 4 més perquè el Parc Agrobiotech pugui acollir una incubadora en biotecnologia, i 647.000 euros per “convertir el Mercat del Pla en un nou espai cooperatiu”.El pressupost se centra en cinc eixos: benestar i igualtat (amb 65,7 milions), habitatge (amb 7), transformació urbana (amb 95), seguretat (amb 21) i promoció econòmica (amb 27). La partida d’inversions es doblarà fins als 63,2 milions.
L’oposició s’obre a negociar però es mostra molt crítica
El PP va explicar que “examinarem el pressupost i farem propostes, però si el PSC vol pactar haurà d’assumir el nostre programa en moltes matèries”, va advertir el cap de l’oposició, Xavi Palau, que va lamentar que els comptes incloguin “projectes ficticis”. ERC va denunciar que “tornen a carregar sobre crèdit les inversions que no arriben d’altres administracions”, tot i que la portaveu Jordina Freixanet va obrir la porta a una abstenció sempre que el govern assumeixi “un canvi en la gestió dels autobusos, accions reals en habitatge i alternatives reals al model de Torre Salses per al comerç local”. Junts, mentrestant, va explicar que “encara falta tota la documentació, estudiarem la proposta i també volem analitzar el grau de compliment dels acords per als comptes del 2024 i el 2025”. El Comú identifica alguns “punts positius”, però “hi ha partides que fa dos anys que apareixen, i encara no s’han executat”, afirma.