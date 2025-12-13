SANITAT
Avança l’estructura metàl·lica per ampliar els quiròfans de l’Arnau
Les obres de construcció d’una gran estructura metàl·lica per sustentar l’ampliació del bloc quirúrgic de l’Arnau de Vilanova avancen i ja es pot observar el tancament de la part inferior. Els treballs van ser adjudicats per un import de 24,6 milions i al principi es va anunciar que estarien acabats el 2026, malgrat que tal com va publicar aquest diari el termini es demorarà. Aquesta obra és la de més envergadura actualment a l’hospital.