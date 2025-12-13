La Diputació de Lleida impulsa un ampli paquet d’inversions per reforçar la digitalització, el benestar social i els serveis municipals
La Diputació de Lleida ha anunciat un ambiciós conjunt d’inversions destinades a modernitzar l’administració local, reforçar la seguretat digital dels ajuntaments i millorar la qualitat de vida al conjunt del territori, amb especial atenció a les zones rurals i més despoblades.
En l’àmbit de la transformació digital, la corporació destinarà 450.000 euros a la formació en intel·ligència artificial (IA) adreçada als ens locals. L’objectiu és capacitar el personal municipal per integrar aquestes tecnologies en la gestió administrativa i avançar cap a una administració més eficient i innovadora.
Pel que fa a la ciberseguretat municipal, s’hi invertiran 750.000 euros en programari antiencriptació i en sistemes de prevenció de robatoris de dades, amb mecanismes de resposta immediata davant incidents. Aquesta mesura arriba després dels ciberatacs patits enguany per la Paeria de Lleida i la mateixa Diputació.
El benestar social també rep un fort impuls, amb 3,2 milions d’euros destinats al tercer sector, dels quals 918.000 euros són d’inversió directa. A més, la Diputació assumirà el cost del transport i de les teràpies gratuïtes a les escoles d’educació especial, reforçant el suport a les famílies i als col·lectius més vulnerables.
En clau territorial, destaca la inversió de 3,5 milions d’euros per estendre la fibra òptica a la comarca de la Segarra, una actuació que ha de millorar la connectivitat digital, la mobilitat i l’accés als serveis en municipis afectats pel despoblament.
La institució provincial també preveu dos milions d’euros en ajuts directes per a municipis afectats per catàstrofes climàtiques com inundacions, incendis o fortes tempestes, fenòmens cada cop més freqüents a causa de l’emergència climàtica.
En l’àmbit de la cooperació municipal, es destinaran 18,9 milions d’euros al reforç dels Serveis d’Assistència Tècnica (SAT) i dels Serveis d’Assistència Municipal (SAM), que donen cobertura als 56 SAT existents. A més, es crearan quatre noves places de tècnics superiors per fer front a la manca d’interventors als ajuntaments.
Finalment, la Diputació quadruplicarà la inversió en la xarxa de carreteres provincials, que arribarà als 7,8 milions d’euros, amb l’objectiu de millorar la seguretat viària i les comunicacions arreu de la demarcació.