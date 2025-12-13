SERVEIS
Les tarifes del taxi de la ciutat de Lleida pujaran entre un 1,77% i un 2,35% l’any vinent
Proposta de les dos associacions acceptada pel govern que es portarà al ple. Coincideix amb l’augment marcat per la Comissió de Preus de Catalunya
Les tarifes del taxi de la ciutat de Lleida pujaran l’any que ve entre un 1,77% i un 2,35%, en funció del concepte, si són aprovades en el pròxim ple. El govern de la Paeria les portarà a la comissió de Bon Govern de la setmana que ve, després d’acceptar la proposta de l’associació Loteutaxi i Tele Ràdio Taxi, que coincideixen amb l’augment plantejat per la Comissió de Preus de Catalunya. Els preus ja van augmentar un 2,8% de mitjana aquest any i un 2,6% l’anterior.
Una vegada aplicada l’actualització plantejada, en el cas de les tarifes per als dies laborals entre les 7.00 i les 21.00 hores el preu per quilòmetre serà el 2026 d’1,15 euros, un 1,77% més que l’actual, i el de la tarifa nocturna i de dissabtes i festius queda en 1,43, un 2,14% més. La percepció mínima serà de 5,45 euros (+2,25%) i 6,43 (+2,23%), respectivament. La recollida a domicili pujarà a 1,79 euros (+2,29%) i 2,10 (+2,34%) i l’espera, a 24,65 (+2,20%) i 29,45 (+2,22%).
També s’incrementen els preus per sortir des de l’estació i per portar maletes (les dos tarifes costaran 0,87 euros, un 2,35% més) i per transportar animals domèstics (1,7 euros, un increment del 2,30%). A més, la tarifa per als dies de Nadal i Cap d’Any passarà a 5,75 euros, un 2,13% més.
Arguments
La Paeria argumenta per acceptar la proposta que, respecte a l’any anterior, s’ha registrat un augment efectiu de les tres variables que marquen l’evolució de les despeses fixes i variables dels taxistes, que són els costos laborals, el preu del combustible i l’IPC general. Així mateix, detalla que la Comissió de Preus de Catalunya va aprovar en una reunió el 14 de novembre passat un augment mitjà de les tarifes del servei de taxis del 2,21 per cent per al 2026, que coincideix amb la mitjana plantejada per les associacions de taxistes de Lleida ciutat.