EDUCACIÓ
Mobilització veïnal contra tancar la ludoteca Arenys del Segre de Lleida
La Generalitat va decretar-ne la clausura per al dia 19 i la Paeria no preveu absorbir-la
“La ludoteca serà sempre nostra!”. Això cridaven ahir els nens i nenes de la ludoteca Arenys del Segre, situada al número 72 del passeig de Ronda, en la protesta celebrada ahir en contra del tancament d’aquest equipament, previst per la Generalitat per al proper dia 19. Una protesta a la qual van acudir el personal de la ludoteca, famílies i veïns del barri de Joc de la Bola per mostrar el seu rebuig a aquesta decisió i amb l’esperança de trobar una solució abans de la clausura definitiva. La mobilització va tenir lloc davant de representants del govern municipal, així com dels grups del PP, ERC, Junts i Comú. Després, un representant del govern es va reunir amb la direcció de la ludoteca. “Després de la reunió amb la Paeria, el que sembla clar és que la decisió de tancament de la Generalitat és irrevocable i que no està per la feina que passem a formar part de la seua xarxa municipal”, va lamentar el seu director, Gregori Rodié. “L’única possibilitat seria que la Paeria demanés la cessió del local a la Generalitat i que aquest passi a estar sota control d’una associació”. Una opció que “sembla la més viable per al consistori, però si no es troba una solució abans que tanqui, és molt difícil que la ludoteca torni a obrir”. Fa més de 30 anys que aquesta ludoteca està activa i l’associació de veïns de Joc de la Bola ha instat tant la síndica de greuges de Lleida com de la Generalitat que actuïn per evitar que tanqui. El president veïnal, Antoni Vila, va opinar que “sembla que per a la Paeria aquesta ludoteca és prescindible, però continuarem lluitant per ella”. El cap de l’oposició i del PP, Xavi Palau, va exigir al govern municipal que negociï “immediatament” amb la Generalitat per evitar el tancament de la ludoteca i no deixar “els seus 183 usuaris sense aquest recurs essencial”.