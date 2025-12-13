PROJECTE
Un programa social contra la pobresa infantil al barri de la Mariola
El projecte comunitari APIB Mariola, impulsat per la Fundació Champagnat (Obra Social Maristes), va ser clausurat ahir consolidant-se com una resposta integral per combatre la pobresa infantil en un dels barris més vulnerables de Lleida. Finançat per la Generalitat, el programa s’ha desenvolupat durant aquest any juntament amb entitats del barri per oferir oportunitats a nens i famílies de la Mariola. La iniciativa ha combinat cinc línies d’actuació: educació, hàbits saludables, esport, activitats de lleure i suport a les famílies; totes abordades des d’un enfocament comunitari i preventiu. Ahir, la fundació va fer una avaluació final del projecte a l’edifici social Calidoscopi al costat de representants de les tretze associacions locals col·laboradores. Joana Aran, subdirectora de Champagnat, va assenyalar que “la Mariola necessitava aquest acompanyament. Hem fet molta pinya amb les entitats”. L’acte, que va comptar amb la presència del tinent d’alcalde Carlos Enjuanes, va confirmar l’impacte “molt positiu” d’aquesta iniciativa.