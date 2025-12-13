Semàfors per a l’estació d’autobusos de Lleida
Serviran per gestionar l'entrada i sortida de busos en una de les vies més congestionades de la ciutat
El carrer Príncep de Viana compta amb dos nous semàfors, encara fora de servei, a l’altura de l’accés de la nova estació d’autobusos per on entraran i sortiran els autocars. La terminal disposarà de vint-i-vuit andanes per a autobusos de diferent mida i anualment l’utilitzaran al voltant d’1,4 milions de viatgers. Tots els vehicles entraran i sortiran per Príncep de Viana, que és una de les vies més congestionades de la ciutat. Per la seua banda, la federació veïnal va expressar fa uns mesos el seu temor que quedi col·lapsada.