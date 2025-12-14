ADMINISTRACIÓ
La Paeria preveu ingressar 1,3 M€ més per multes de trànsit i civisme
El 2026, segons la proposta de pressupost presentada pel govern municipal. Un 20,9% més del que esperaven recaptar en els comptes d’aquest exercici
La Paeria preveu recaptar l’any vinent prop d’un milió i mig més d’euros que en l’actual en concepte de sancions per infraccions de trànsit o per incomplir les ordenances municipals, com per exemple la de civisme, la de Zona de Baixes Emissions, la d’abocaments, la de l’Horta, la de control d’activitats o la de tinença i venda d’animals. En concret, 1,317 milions més, un increment del 20,9%.
La proposta de pressupost per al 2026 contempla ingressar 5,921 milions en multes de circulació, davant els 5.170 previstos per a aquest any, fet que significa 751.000 euros més. Així mateix, en concepte de sancions per infringir les ordenances, per al pròxim exercici preveu 1,678 milions, davant els 1,112 de l’actual, 566.000 euros més. Tot això suma els 1,317 milions més. El 2024, el consistori preveia recaptar 4,98 milions d’euros per multes de circulació i al final va posar al cobrament 4,90 milions, una mitjana de 13.300 euros diaris.
Pel que fa als ingressos per estacionament a les zones blaves, per al 2026 el govern ha pressupostat 6,565 milions, un 16,1% menys que els 7,661 previstos per a aquest any. No obstant, ara per ara la recaptació està molt per sota de les previsions, ja que segons l’estat d’execució del tercer trimestre, fins a finals de setembre només s’havia tramitat 1,539 milions. Aquesta xifra és sorprenentment baixa, i més tenint en compte que aquest any es va ampliar considerablement el nombre de places regulades amb parquímetre. Al juny se’n van activar 651 al Barri Antic –que ja en tenia 290– així com de Joc de la Bola i els entorns de l’hospital Santa Maria, on 361 places gratuïtes han passat a ser de zona verda (baixa rotació, més econòmica).
Entre l’1 de gener i el 30 de setembre l’ajuntament només ha executat el 14,8% de les inversions previstes en el pressupost d’aquest any. Concretament, les obligacions reconegudes sumen 7.227.689,02 dels 48.528.025,78 euros previstos. Així figura als informes d’estat d’execució dels comptes de la Paeria fins al tercer trimestre d’aquest any, que reflecteix que queden pendents d’execució inversions per valor de 41,3 milions d’euros. Aquest percentatge de materialització en inversions va en línia amb el que va passar el 2024, ja que en tot aquell any només es van executar 14,5 dels 59 milions d’euros, segons reflecteixen les obligacions reconegudes en la liquidació pressupostària. Tanmateix, val a destacar que, inicialment, llavors es preveia destinar 28,8 milions a inversions, però van augmentar fins a 59 després de la modificació del pressupost inicial.
D’altra banda, el govern municipal va informar, arran d’una consulta del grup d’ERC, que fins al 15 de juliol només havia gastat 94.114,02 euros dels 699.269 previstos del fons per a activitats comercials. Les quanties dels 24 ajuts atorgats fins aleshores van dels 63,40 als 26.620 euros