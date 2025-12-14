ACTIVITATS
Torna l'Obert de Nadal del Centre Històric de Lleida per "generar dinamització social i econòmica" al bari
Roberto Pino, regidor de Participació, també explica que la iniciativa pretén "fer visible el teixit social i comercial" de la zona
El cap de setmana del divendres 19 i dissabte 20 de desembre està prevista la segona edició de l'Obert de Nadal del Centre Històric de Lleida.
La regidoria de Participació ha decidit repetir el programa després de la bona rebuda l'any passat, amb la voluntat de "promoure la identitat, la història i la diversitat del barri", segons un comunicat de la Paeria.
Roberto Pino, el regidor de Participació, explica que amb aquesta iniciativa "es pretén generar dinamització social i econòmica, i fer visible el seu teixit social i comercial". Pino també expressa que el barri té una "gran riquesa patrimonial i comercial" i "convida" a la ciutadania a assistir-hi.
Una vintena d'entitats participen en aquesta edició, i estan previstes un seguit d'activitats durant tot el cap de setmana per "activar l'espai públic i reforçar la cohesió ciutadana", segons declara Pino.
Entre les activitats programades, hi destaca el recorregut itinerant Els personatges nadalencs del Pare Noel i els follets, organitzat per ALLEM; l'edició 4 de la Caminada per la convivència, proposada per IntegraLleida o l'espectacle Escalfa Tió i cop de bastó de la companyia Xip Xap, entre altres.
També estan previstos diversos concerts com el de la Coral Xiroia, del Quartet Immortality de l'Orfeó o del Cor Jove la UPA Pilar-Magdalena.
Per altra banda, durant el cap de setmana també es podrà visitar el Mercat de Nadal al carrer Cavallers.