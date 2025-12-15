Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió grupal a un home al barri de Cappont de Lleida
Els Mossos d’Esquadra investiguen una agressió grupal a un home dissabte al barri de Cappont de Lleida. La víctima va patir una fractura nasal, un tall al llavi, la ruptura d’una dent i diverses contusions. Pel que sembla, alguns dels implicats haurien estat identificats.
Els fets van ocórrer entre les 7.00 i les 8.00 hores entre els carrers Pere de Cabrera i Guillem de Beziers, prop d’un local de lleure nocturn. Segons la víctima va relatar als Mossos d’Esquadra en la denúncia, s’havia deixat la jaqueta a la discoteca i quan tornava va ser abordat per almenys cinc homes que li van començar a clavar cops de puny i puntades de peu, caient a terra. L’home va ser socorregut per una taxista.
Pel que sembla, al lloc va acudir la Guàrdia Urbana, que va identificar diversos individus. Tanmateix, la víctima no va poder reconèixer-los perquè estava atordit. Va ser atès a l’hospital Arnau de Vilanova, on li van diagnosticar una fractura nasal, entre altres lesions. Posteriorment va presentar la denúncia davant dels Mossos d’Esquadra.