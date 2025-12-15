Fira de Lleida incorporarà noves activitats com el certamen Smart Rural el 2026
El pròxim any el saló Agrobiotech podria avançar-se unes setmanes i es gestionaran el concurs d’idees de reorganització urbanística del nou recinte firal i el disseny del Pavelló Zero
La Fira de Lleida incorporarà noves activitats el 2026, segons s'ha anunciat a la reunió del Patronat celebrada aquest matí a la Cambra de Comerç de Lleida. Entre les novetats destaca el certamen Smart Rural, que s'organitzarà conjuntament amb Fira de Barcelona, i per al qual està prevista una reunió aquesta mateixa setmana per impulsar la seva celebració en format de congrés. Aquest esdeveniment representa el principal canvi en la programació prevista per a la institució firal lleidatana, tal com ha confirmat Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida i president del Patronat de la Fundació.
Durant la trobada s'ha fet un balanç positiu de les activitats firals desenvolupades durant aquest 2025, que l'alcalde ha qualificat com "un any notable en què s'han incorporat certàmens nous amb una resposta molt favorable". La millora del recinte amb el pavelló efímer ha estat clau per facilitar la creació de nous salons i la transformació d'esdeveniments ja existents com la Fira de Sant Miquel, el Saló de l'Automòbil, l'Agrobiotech Innovation Forum, el MangaCom Lleida i la Cursa dels Bombers Lleida.
Èxit notable de l'Agrobiotech Innovation Forum
El paer en cap ha destacat especialment l'èxit del saló Agrobiotech, afirmant que "tots els objectius inicialment plantejats s'han assolit amb escreix". Segons Larrosa, el certamen ha aconseguit importants avenços en professionalització, internacionalització i ha generat debat al voltant de processos innovadors i noves tendències del sector agroalimentari. També ha subratllat el "salt de dimensions extraordinàries" en la connexió entre inversors i startups. Per al 2026, es planteja avançar la celebració d'aquest saló per evitar la competència amb altres fires internacionals i aconseguir una major implicació del sector agrari local.
Canvis en la direcció general
A la reunió també s'ha acceptat la renúncia d'Oriol Oró com a director general de Fira de Lleida, qui deixarà el càrrec el proper gener de 2026, un cop finalitzat el saló Cucalòcum. Com a novetat en el procés de selecció del seu substitut, els candidats hauran de presentar un projecte que potenciï la institució firal i la seva relació amb l'ecosistema emprenedor, amb l'objectiu de dinamitzar l'economia lleidatana.
Futurs desenvolupaments del recinte firal
Pel que fa al futur recinte firal, que comptarà amb una superfície total de 120.000 metres quadrats, Larrosa ha anunciat que s'està ultimant la memòria que acompanyarà les decisions sobre el concurs d'idees per a la reorganització urbanística i el disseny del denominat Pavelló Zero o Pavelló de Benvinguda. La tramitació d'aquest concurs es durà a terme durant el 2026 i permetrà rebre propostes que podrien modificar el plantejament inicial del projecte.