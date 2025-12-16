SEGRE

"Jo no el vaig nomenar": Marlaska es justifica després de cessar el comissari en cap de la Policia Nacional a Lleida

“El que indigna és una trajectòria d’impunitat”, lamenta la senadora lleidatana d’ERC Sara Bailac

Fernando Grande-Marlaska es justifica al Senat.

El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, s'ha justificat aquest dimarts al Senat al ser preguntat per què va nomenar comissari en cap de la Policia Nacional de Lleida a Antonio José Royo Subías, cessat aquest dilluns després que SEGRE destapés que l'any 2003 va ser declarat culpable d'un cas d'assetjament sexual a Euskadi.

“Si veu les disposicions normatives, veurà que el va nomenar una altra persona del ministeri. Vaig donar l’ordre de destitució un cop vaig saber els fets”, ha afirmat Marlaska en resposta a una pregunta de la senadora lleidatana d’ERC, Sara Bailac. La senadora li ha reclamat que algú hauria de "donar la cara" i ha dit que li "indigna que hagi tingut una trajectòria d'impunitat", ja que Royo, després de la condemna, va continuar acumulant càrrecs de poder per Espanya i ambaixades.

