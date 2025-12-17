Condemnat a 18 anys de presó per abusar sexualment de les dos filles i cinc menors més a l'Aran
El processat, jutjat fa tres mesos per fets similars i absolt, reconeix els fets a l'Audiència de Lleida
L'Audiència de Lleida ha condemnat a 18 anys de presó, 8 anys de llibertat vigilada i 9.000 euros de multa l'acusat d'abusar sexualment de set menors a l'Aran entre el 2011 i el 2020. El processat ha reconegut els fets aquest dimecres a l'Audiència de Lleida arran d'un pacte de conformitat entre la defensa, l'acusació particular i la Fiscalia, que inicialment sol·licitava una condemna de 38 anys de presó.
El processat aprofitava esdeveniments familiars per fer tocaments a les víctimes, entre les quals les seves dues filles, amigues d'elles i familiars. L'home, de 42 anys, ja el van jutjar el 24 de setembre per presumptes abusos a una menor, amiga de les seves filles, però l'Audiència de Lleida l'ha absolt recentment per falta de proves.
La sentència també estableix el pagament d'indemnitzacions per un import de 43.000 euros a les víctimes. En acabar la vista, les acusacions han sol·licitat l'ingrés a la presó de l'home i la seva advocada ha demanat que el traslladin a Quatre Camins. Per ara, els Mossos l'han portat a la presó de referència del jutjat, el centre penitenciari de Ponent.