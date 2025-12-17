FAUNA
Fan fora els estornells de l'Arnau de Vilanova amb rajos làser i matraques: “Mai n’havíem vist tants”
Una empresa els usa juntament amb matraques, botzines i falcons per fer-los fora del jardí de l’Arnau. “Mai n’havíem vist tants en un lloc tan delimitat”
Armats amb matraques, rajos làser i botzines que simulen el grall dels falcons, tècnics de l’empresa Adda Ops es van desplegar ahir pel jardí de l’hospital Arnau de Vilanova amb l’objectiu de foragitar els estornells que han assetjat el lloc amb els seus excrements. La presència massiva d’aquestes aus, que s’han acostumat a dormir a les copes dels arbres del jardí de l’hospital, ha obligat la direcció a desinfectar i delimitar les zones de passada del jardí per evitar relliscades amb els excrements.
La tècnica que van utilitzar ahir els tècnics contra els estornells va consistir a fer soroll amb la matraca i la botzina que simula el grall del falcó per foragitar-los, mentre que amb els rajos làser apuntaven els estols per dissuadir-los que intentessin tornar als arbres del jardí.
“De tots els llocs que hem estat, aquest s’emporta la palma, no havia vist mai tants estornells en un lloc tan delimitat”, va reconèixer un tècnic.
L’empresa també utilitza àguiles Harris, depredador natural dels estornells, per foragitar-los. Els tècnics van assenyalar que han recomanat a la Paeria instal·lar làsers fixos als terrats de l’Arnau “perquè dissuadeixin les aus de forma constant”.
Van remarcar que “per foragitar-los definitivament s’han de fer actuacions constants i, sobretot, actuar quan tornen de la migració perquè no vinguin aquí d’entrada, són animals de costums”. Van afegir que deixar anar falcons “és també una tècnica molt efectiva”. Una mesura que ja va implementar a l’estiu la Paeria a l’Arnau i la Seu Vella amb sis exemplars que estan desenvolupant-se a l’espera que, quan siguin adults, patrullin per aquestes zones.