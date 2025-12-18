HABITATGE
Celebració de la compra de pisos socials per part de la Generalitat
La PAH de Lleida i el Sindicat de Llogateres van convocar ahir un acte per celebrar l’anunci de la Generalitat de la compra de noranta-vuit habitatges socials dels blocs del carrer Cal Bernet 10-14, propietat d’Inmocaixa, que té els 116 pisos d’aquests immobles a Copa d’Or i cinquanta més als Mangraners. En aquest últim cas, van reclamar que passin realment a mans públiques. També es van solidaritzar amb altres afectats.