Dos ferits, un d'ells greu, en un accident d'una ambulància de transport no urgent a Vilanova de la Barca
El sinistre s'ha produït en una rotonda de la C-13 a primera hora del matí
Els dos únics ocupants d'una ambulància de transport no urgent han resultat ferits aquest dijous al matí en un accident a la C-13 a Vilanova de la Barca. Una de les persones afectades ha resultat ferida de caràcter greu i l'altre, lleu, segons el Servei Català de Trànsit.
L'accident s'ha produït quan passaven pocs minuts de dos quarts de set del matí en una rotonda a l'altura del punt quilomètric 13,9 quan per causes que s'investiguen el vehicle ha sortit de la via.
Ampliarem la informació