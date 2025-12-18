PAERIA
El nou pressupost, rebutjat en comissió amb el ‘no’ de l’oposició
Només el PSC hi va votar a favor i intentarà “fins a l’últim moment” negociar un acord
Els grups de l’oposició de la Paeria van votar ahir en bloc contra el projecte de pressupost del govern, la qual cosa obliga el PSC a buscar un pacte in extremis per aprovar-lo en el ple de dimarts vinent. Aquest va ser el punt més destacat de la comissió de Bon Govern, on el govern es va quedar sol votant-hi a favor. Malgrat rebre un dictamen desfavorable, el govern portarà la seua proposta al ple. La tinenta d’alcalde de Bon Govern, Carme Valls, va assegurar que “continuarem negociant fins a l’últim moment per buscar un consens”. Va afegir que no han rebut cap esmena de l’oposició, “però estem disposats a escoltar ofertes”.
Valls va destacar que els comptes preveuen una inversió rècord de 63 milions per, entre altres actuacions, revitalitzar el Barri Antic i la Mariola i resoldre la inundabilitat de Cappont. Aquest no arriba l’endemà que també es rebutgés en comissió la pròrroga de la concessió del servei de busos.
El cap de l’oposició i del PP, Xavi Palau, va dir que, després de “l’embús” del govern amb el pressupost, “veurem si s’agafa al flotador de Junts, com han fet altres anys, o fa un gir a la dreta”.
La portaveu d’ERC, Jordina Freixanet, va assenyalar que el govern “es veurà forçat a una qüestió de confiança al no haver tingut capacitat per negociar el pressupost, ja que només busquen que ens sumem a la seua visió de ciutat”, i va recordar que han estat els únics que han presentat unes condicions per pactar l’abstenció.
Per part de Junts, que ha estat el soci del PSC per aprovar els comptes i les ordenances durant aquest mandat, la portaveu, Violant Cervera, va dir que la proposta “no se centra en les principals problemàtiques de Lleida com la seguretat, l’incivisme, les okupacions i la mobilitat” i que part de les inversions “es financen amb deute” que “hipoteca els comptes futurs de la ciutat”.
El Comú també va assegurar, per la seua part, que el pressupost “desatén aspectes clau” com per exemple la mobilitat i polítiques en joventut i en acció comunitària.