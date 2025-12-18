SEGURETAT
La Paeria habilita un botó del pànic contra robatoris en comerços
Es tracta de l’aplicació DragAlert, que avisa de forma immediata la Guàrdia Urbana de situacions de risc. Per a mòbils i tauletes amb sistema Android
Els comerços de la ciutat podran avisar de forma immediata la Guàrdia Urbana de qualsevol situació de risc gràcies a DragAlert, una aplicació gratuïta que va presentar ahir l’ajuntament. Es tracta, a efectes pràctics, d’un botó digital del pànic que cada comerciant pot tenir al seu telèfon mòbil i que està connectat amb la sala de control de la Guàrdia Urbana. Una vegada el premin, la comissaria rebrà un avís i ordenarà als agents que estiguin més pròxims al comerç que s’hi dirigeixin de forma immediata. Després d’avisar els agents, des de la comissaria contactaran amb el comerciant per conèixer més detalls.
L’aplicació està disponible per a tots els sistemes Android, podran tenir-la totes les persones que treballin en un establiment i, una vegada instal·lada, s’ha de sol·licitar l’alta mitjançant el tràmit corresponent al web de la Paeria.
Per la seua part, la Guàrdia Urbana comprovarà que la sol·licitud s’ha fet correctament i que el local associat té la cobertura adequada. El sistema està pensat per ser utilitzat “exclusivament” per a situacions greus, com per exemple robatoris amb violència o intimidació, robatoris amb força, agressions, baralles o situacions de risc per a les persones.
La presentació d’aquesta aplicació, que ja està disponible, la va fer l’alcalde, Fèlix Larrosa, que va assenyalar que “la Guàrdia Urbana ha de ser present al carrer, però també hem de posar la tecnologia al seu servei per actuar amb més rapidesa i eficàcia”. Va afegir que DragAlert “no substitueix altres sistemes d’alarma, sinó que els complementa, facilitant un avís més directe, més ràpid i més eficient a la policia local”.
Més seguretat i tecnologia
La posada en marxa de DragAlert forma part de les iniciatives que està desenvolupant l’ajuntament per millorar la seguretat ciutadana mitjançant la tecnologia. “Incrementem la seguretat i donem suport al comerç de proximitat, que és clau per a la vida econòmica i social de Lleida”, va assegurar Larrosa. A més d’aquesta mesura, la Paeria també preveu instal·lar fanals intel·ligents amb càmeres de videovigilància i botons del pànic per tota la ciutat.