PATRIMONI
Raimat precinta la rectoria de l’església per risc estructural i insalubritat
La primera planta té una plaga de coloms
La rectoria de l’església de Raimat està precintada des de divendres passat per deficiències estructurals i per salut pública després que es detectés una plaga de coloms a la primera planta. L’alcalde de l’Entitat Municipal Descentralitzada, Ivan Fernàndez, va explicar que a la primera planta de l’edifici està tancada des de fa temps i presenta problemes estructurals a la teulada, mentre que a la planta baixa es feien fins fa poc classes de catequesi i reunions del consell parroquial.
Tanmateix, “des de fa dies vam traslladar aquestes activitats al centre cívic per prevenció i llavors ens van informar de la presència de coloms a la primera planta”. Quan van inspeccionar la zona amb la Guàrdia Urbana i els Agents Rurals, “vam veure que la planta estava plena d’excrements i de coloms, molts dels quals morts, i que la teulada estava parcialment desplomada, cosa que és un risc tant estructural com de salut pública”.
Arran d’aquesta situació, es va acordar precintar l’edifici i tant la Urbana com la Paeria faran un informe sobre la seua situació. Fernàndez va recordar que aquest edifici és propietat del bisbat de Lleida i que està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local. “Una vegada tinguem els informes tècnics, sol·licitarem al bisbat que intervingui en l’assumpte i porti a terme un projecte per restaurar-lo”.
L’alcalde pedani va recordar que fa anys van demanar a la Generalitat una ajuda per rehabilitar l’edifici eclesiàstic, però la seua proposta no va aconseguir la puntuació necessària per rebre la subvenció. Aquest diari va contactar ahir amb el bisbat per saber si duria a terme alguna mesura concreta en aquest edifici, però no va rebre cap resposta.