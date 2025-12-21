SANITAT
La Generalitat allargarà 15 dies més l’ús de la mascareta en centres sanitaris i residències
Així ho afirma el secretari de Salut Pública, que veu les urgències “pressionades”, però no col·lapsades. Indica que s’està “vorejant” el pic de contagis, que poden pujar amb les festes nadalenques
La Generalitat allargarà 15 dies l’obligatorietat de portar mascareta als centres sanitaris i residencials a causa de la incidència de la grip. Així ho va anunciar ahir a l’emissora RAC1 el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que va afirmar que estan “treballant en una pròrroga” d’aquesta mesura per la “situació epidèmica alta que viu Catalunya”.
La mascareta és obligatòria des del passat dia 10 en centres i serveis sanitaris, així com en residències d’ancians i centres per a persones amb discapacitat, una mesura que es va implantar en principi per 15 dies per intentar contenir la incidència dels contagis. No obstant, Fernández va assegurar que les urgències d’hospitals i Centres d’Atenció Primària (CAP) no estan “col·lapsades”, però sí “pressionades”.
Va afirmar que en el conjunt de Catalunya en els últims quatre dies la incidència de la grip ha disminuït, al passar de 480 a uns 382 casos per cada 100.000 habitants i va apuntar que tenen la sensació que s’està “fregant” el pic de contagis. Tanmateix, va advertir que “no es pot descartar que en els propers dies torni a remuntar” com a conseqüència de les celebracions nadalenques. “Esperàvem que el pic fos la setmana que ve, però potser no. Ara hi ha la transició de casos de nens i joves a les persones de mitjana edat i més grans”, va indicar.
Segons les últimes dades del departament de Salut, el nivell de l’epidèmia de grip és “molt alt”, amb 424 casos per cada 100.000 habitants al pla de Lleida i 462 a l’Alt Pirineu i Aran.
Així mateix, va afegir que la grip aquest any és “més contagiosa”, però va remarcar que el virus no és “més virulent” i que la vacunació està ajudant a esmorteir la incidència. “En total ja hi ha uns 1,3 milions de persones vacunades a Catalunya, unes 110.000 més que l’any passat”, va assenyalar el secretari de Salut Pública. A més, va puntualitzar que un 15% dels vacunats són sense cita prèvia i un 50% amb cita, a més d’un 35% de “persones que van al metge per una altra casuística i que s’acaben vacunant per si de cas”.
Així mateix, va indicar que “no hem contemplat que la gent pugui anar a vacunar-se en un CAP que no és el seu, però es pot trucar al 061 i poden forçar-ho en cas que sigui una situació complexa”. També va aconsellar a les persones que tinguin símptomes de grip utilitzar mascareta en llocs molt freqüentats, com el transport públic.
L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris alerta de la detecció al mercat europeu d’unitats falsificades d’un test d’autodiagnòstic de covid-19 i grip, encara que de moment es desconeix si la prova falsificada s’ha distribuït a Espanya.
Es tracta del test d’autodiagnòstic COVID-19 and Influenza A+B Antigen Combo Rapid Test, fabricat per Safecare Biotech (Hangzhou) Co., Ltd., amb referència FCO-6032 i número de lot FCO24090516. Les autoritats portugueses van avisar de la seua comercialització al mercat europeu, segons informa l’agència dependent del ministeri de Sanitat. El mateix fabricant confirma que el producte ha estat manipulat i que el número de lot FCO24090516 és fals. Així mateix, l’agència ja ha iniciat una investigació per conèixer la distribució dels productes afectats, així com la situació a Espanya.