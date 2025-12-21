SERVEIS
Més fanals per posar fi a 17 punts foscos a Ciutat Jardí
Ciutat Jardí estrena nou enllumenat. L’ajuntament ha iniciat aquesta setmana el canvi dels llums actuals de vapor de sodi als fanals per uns altres de tecnologia led, més eficient. Així, en total, se substituiran 1.123 llums antics, la qual cosa comportarà un important estalvi energètic. També s’han detectat 17 punts foscos que se solucionaran amb nous fanals.
Aquesta actuació forma part de la inversió extraordinària de 8 milions d’euros, gràcies a un crèdit sense interessos concedit per l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), que es retornarà amb l’estalvi en el cost de l’energia, calculat en un 64%.
A tota la ciutat se substituiran fins a finals de l’any vinent un total de 14.545 punts de llum, de manera que Lleida serà una de les primeres ciutats de l’Estat a disposar de tot l’enllumenat públic amb aquesta tecnologia de baix consum. Així mateix, el 2014 ja es van canviar a led 10.640 fanals.
Vida de 25 anys
Els nous fanals són d’última generació, amb una temperatura de color càlida (2.200 K) i un alt nivell de confort lluminós, i amb una vida útil estimada en 25 anys. A més, incorporen la instal·lació necessària per avançar en telegestió i en l’ús de sensors intel·ligents.
Aquesta inversió extraordinària forma part del nou contracte de manteniment de l’enllumenat públic, que preveu un pressupost total de 31,2 milions d’euros en 12 anys.