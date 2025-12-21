EDUCACIÓ
Rutes ciclistes immersives
L’institut Joan Oró dissenya circuits per fer-los en un espai interior amb una bicicleta amb un rodet interactiu i utilitzant ulleres 3D. Rep una ajuda de gairebé deu mil euros de la convocatòria Dualiza CaixaBank per desenvolupar el projecte
Dissenyar rutes ciclistes que es puguin fer de manera virtual i immersiva des d’un espai interior, utilitzant una bicicleta amb un rodet interactiu i emprant ulleres 3D. Aquest és el projecte de l’institut Joan Oró que ha rebut un ajuda de 9.510 euros de la IX Convocatòria d’Ajuts Dualiza, impulsada per CaixaBank Dualiza i l’Associació de Centres de Formació Professional FPEmpresa. Aquesta iniciativa reconeix els projectes més innovadors a FP a nivell estatal, amb l’objectiu de transformar la formació professional i connectar-la amb les necessitats reals del mercat laboral.
Tomás Gracia, professor del cicle formatiu superior d’Esports del Joan Oró i coordinador del projecte, denominat InnovaRideRv, explica que la primera fase consisteix a gravar les rutes, després es passen les imatges a 3D i finalment es vinculen al rodet de la bicicleta. Així mateix, per fer l’experiència al més realista possible, es connecta la resistència de la bici al recorregut, de manera que s’hagi de pedalar més fort en les pujades, per exemple, i menys en les baixades. El ciclista, equipat amb ulleres de realitat virtual, està immers en la ruta, que es pot projectar també en una pantalla en la classe perquè la resta d’alumnes puguin visualitzar a temps real les imatges que estan veient.
Gracia indica que els estudiants del cicle acostumen a fer sortides per l’entorn de Lleida, o més lluny, per a dissenyes rutes, com a activitat acadèmica, i va apuntar que en el cas que algun no pogués fer-ho per qualsevol motiu, es podria utilitzar aquest sistema per avaluar-lo al mateix centre.
Assenyala també que per optar a l’ajuda de Dualiza van fer una primera prova amb els recursos de l’institut per veure si el projecte era viable i destaca que amb gairebé deu mil euros que els han concedit podran adquirir equipament per desenvolupar la iniciativa.
Joan Gatius, professor de Digitalització que forma part també del projecte, destaca que la idea és “portar un pas més enllà l’equipament que ofereixen algunes empreses per a l’entrenament ciclista, fent-lo més immersiu i realista”. Assenyala també que amb “la dotació tecnològica de l’Aulateca (del centre) i les oportunitats que ens ofereix Dualiza CaixaBank creem un entorn d’aprenentatge únic”.
Carles Sallan, cap d’estudis d’FP, afirma que aquest projecte “suposarà una manera d’avançar cap a una FP més digital i connectada amb l’entorn” i remarca que “atansen l’alumnat a les tecnologies més actuals i els preparen per als nous reptes del sector”.
La directora de l’institut, Imma Romero, subratlla que el projecte educatiu de centre “aposta per la innovació, la cooperació i l’aprenentatge actiu” i incideix que la inciativa InnovaRideRv “representa per a nosaltres aquests valors perquè és una pràctica esportiva, de tecnologia i d’investigació”. De fet, combina esport, turisme i innovació digital per enriquir l’experiència formativa i fomentar la sostenibilitat.
L’institut Joan Oró és l’únic de la província de Lleida que ha aconseguit finançament de la convocatòria Dualiza dels vuit centres catalans. A la resta de Catalunya l’han aconseguit sis centres educatius de Barcelona i un de Tarragona. A tot l’Estat són 38, amb una dotació global total de 463.681 euros.