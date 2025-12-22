COMERÇ
Diumenge de botigues obertes amb gran afluència malgrat la pluja
La presidenta de l’Eix Comercial augura bones vendes fins Nadal. Destaca que cada any es repeteix el patró dels compradors de regals d’última hora
L’últim diumenge de botigues obertes abans de Nadal es va saldar ahir amb una bona afluències de clients, sobretot de compradors de regals d’última hora. Al matí l’Eix Comercial va estar freqüentat i els comerciants esperaven que ho estigués encara més a la tarda, previsió que es va complir, malgrat que la pluja va fer acte de presència.
La presidenta dels comerciants de l’Eix, Montse Eritja, va afirmar que des de dissabte registren bones vendes i va vaticinar que així seguiran fins dimecres, ja que cada any es repeteix el patró dels clients que esperen a l’últim moment. De fet, bona part de les persones que passejaven per aquesta zona portaven bosses de compra i hi havia cues per pagar en alguns establiments.
També van obrir botigues d’altres àrees comercials de la ciutat, així com grans superfícies. A més, hi va haver mercats a la plaça Sant Joan i a Ferran, que es van afegir als tradicionals mercats nadalencs de la capital.
Diumenge vinent també és un festiu d’obertura comercial autoritzada, així com els dos primers del 2026, els dies 4 i 11 de gener.
Consum responsable
D’altra banda, la regidoria de Cooperació de l’ajuntament de Lleida, com a membre de la Xarxa de Municipis pel Comerç Just difon la campanya Fem grans les coses petites per promoure un consum responsable. Liderada per LaCoordi, Comerç Just i Finances Ètiques, facilita alternatives de consum a la ciutadania amb la finalitat de transformar l’entorn econòmic i social i construir un món més just i sostenible.
La campanya consta d’una pàgina web, una exposició itinerant i uns còmics, en els quals a través de sis historietes es posen en relleu els regals fets amb estima i il·lusió, com a productes de comerç just o proximitat, manualitats, temps compartit i suport mutu.
D
Foment Tàrrega, l’associació de comerços de la capital de l’Urgell, ha iniciat la campanya de Nadal per incentivar les compres als establiments locals. Divendres va començar el repartiment de fomentins —vals d’1 euro cada un— i hi va haver degustació del Tastet de Nadal d’El Rosal al carrer del Carme. En total, es distribuiran 12.000 fomentins, que els clients poden aconseguir per cada compra de 20 euros. Dissabte hi va haver una cantada de nadales itinerant de la Coral Infantil Mestre Güell i el Caga Tió de Guixanet previst per ahir s’ha ajornat a avui a les 17.30 hores.