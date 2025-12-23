SOLIDARITAT
Convocatòria del fons Àlex de Sàrraga del Col·legi de l’Advocacia
El Col·legi de l’Advocacia de Lleida convoca les entitats i organitzacions no governamentals que treballen en favor dels drets humans perquè puguin optar al Fons Col·legial Àlex de Sàrraga a la Solidaritat, dotat amb el 0,7% de la liquidació del pressupost de la institució. L’import assignat aquest any és de 5.192 euros i les sol·licituds es poden presentar fins al 22 de gener del 2026. Poden presentar-s’hi entitats i ONG que treballin exclusivament en la lluita contra l’exclusió social, amb prioritat d’aquelles que desenvolupin la seua activitat a les comarques lleidatanes. Les bases d’aquesta nova convocatòria es van presentar ahir en una roda de premsa a la seu del Col·legi de l’Advocacia de Lleida de la mà de la seua degana, Antònia Martí.
Des de fa 20 anys el col·legi lleidatà adjudica el 0,7% de la liquidació del pressupost anual a entitats o col·lectius que treballen per difondre i defensar els drets humans i per combatre les causes i les conseqüències de la discriminació i l’exclusió social a la demarcació de Lleida. El 2022, el fons solidari va prendre el nom de l’advocat Àlex de Sàrraga, defensor dels drets humans des de l’exercici de l’advocacia social i des del seu compromís amb la societat civil organitzada. Les bases de la convocatòria estan disponibles al web del col·legi.