ENSENYAMENT
Educació decreta la fusió de les ciències a primer de Batxillerat
A partir del curs que ve s’unificaran física i química, així com biologia i geologia. Defensa que no perdran hores lectives al guanyar-ne una en cada matèria
El departament d’Educació va publicar ahir la modificació del decret de Batxillerat, que fusionarà les ciències al primer curs. La conselleria va insistir que els canvis són necessaris per adaptar-se a la normativa estatal i es començaran a aplicar el curs vinent, per la qual cosa no afectaran els alumnes que es presentin a la selectivitat el 2026. A primer de Batxillerat, l’assignatura de biologia s’unificarà amb la de geologia i ciències ambientals, i el mateix passarà amb física i química. Es reforçaran amb una hora (arribant a les quatre) i es podran complementar amb quatre noves optatives anuals de dos hores setmanals, a tall d’“ampliacions” d’aquestes assignatures, per la qual cosa Educació defensa que finalment no es perdran hores lectives. L’anunci d’aquests canvis va provocar moltes crítiques de professors.
D’altra banda, s’han creat cinc itineraris enfocats als diferents estudis superiors que interessin a cada alumne. Un altre canvi és que el Treball de Recerca (TdR) perdrà pes i es considerarà com una assignatura més, deixant d’explicar el 10% de la nota, com passava fins ara. Així mateix, s’oferirà una segona llengua estrangera a segon de Batxillerat.
En un primer moment es va anunciar també que literatura catalana i castellana passarien a ser assignatures optatives al primer curs. Tanmateix, el Govern va rectificar i va explicar que aquest canvi finalment no s’aplicarà, ja que va parlar amb el ministeri d’Educació perquè s’atengués la singularitat cultural i lingüística de Catalunya.
Educació va insistir que el motiu principal d’aquesta modificació és “evitar el perjudici de l’alumnat a l’hora d’homologar els seus títols en cas de mobilitat geogràfica i poder així garantir els seus drets”. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, va explicar que l’objectiu era aplicar els canvis “mínims” al currículum per poder adaptar el decret a la normativa estatal, tenint en compte que el currículum és del 2022. “Creiem que era un moment per aportar estabilitat al professorat i no aplicar més canvis dels que són estrictament necessaris”, va valorar. El departament oferirà al professorat assessorament en les direccions per seguir els itineraris proposats.
Demanen recursos i mesures més duradores
La Fundació Bofill demana més recursos en educació i critica la falta d’acords i polítiques sostingudes per revertir el que veu com un “infrafinançament històric” del sistema educatiu català. Ha llançat una campanya amb la qual alerta que “una de les inversions en educació més baixes d’Europa deixa l’accés a unes oportunitats educatives completes en mans de les possibilitats d’una família o del context d’un centre”.