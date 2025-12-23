SANITAT
Premi per a la unitat d’ictus de Lleida, que confia ampliar el servei: “premia la qualitat i la coordinació territorial”
El cap de neurologia advoca per oferir més i millor cobertura “per equitat territorial”. És la segona regió de tot l’Estat que aconsegueix aquest reconeixement europeu
La Unitat d’Ictus de Lleida va rebre ahir el segell d’excel·lència de la European Stroke Organisation (ESO), un guardó que acredita “la qualitat del projecte” d’atenció per a aquesta malaltia i “la coordinació territorial” entre l’Arnau i els hospitals del Pallars, de la Seu d’Urgell i de Vielha. És la segona regió de l’Estat que obté aquest reconeixement després d’Almeria “i ens motiva a avançar en equilibri territorial”.
Així ho va assegurar el cap de servei de neurologia de l’Arnau i de Lleida, Francesc Purroy, que, després de rebre el premi de la mà del programa Àngels, que promou aquest reconeixement, va advocar per ampliar la cobertura per tractar ictus a Lleida.
Una reivindicació que arriba després que la consellera de Salut, Olga Pané, assegurés diumenge que volen ampliar l’atenció perquè a Lleida es puguin practicar trombectomies, la intervenció que es fa per als casos més greus, 12 hores cada dia de la setmana. Actualment l’Arnau només les fa de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. “Treballem per ampliar la cobertura, és una qüestió d’equitat territorial, totes les persones han de tenir el mateix dret per accedir als tractaments”, va dir Purroy.
Va recordar que el 2006, quan va nàixer el projecte d’atenció a pacients d’ictus, “només podíem tractar als pacients de Lleida i vTeleictus vam poder connectar-nos amb Tremp, la Seu d’Urgell i Vielha i ampliar la cobertura”.
També van rebre el segell membres dels hospitals del Pallars, de la Seu, de Vielha, del Sistema d’Emergències Mèdiques i els centres que han fet campanyes de conscienciació sobre l’ictus. La Federació d’Associacions de Veïns (FAV), va qualificar ahir d’“imprescindible” que Lleida pugui atendre tots els ictus les 24 hores.
D’altra banda, la CGT va denunciar ahir que els contractes per al personal eventual de l’Arnau del 2026 són més curts que els del 2025, la qual cosa impedirà en alguns casos negociar vacances o tornar a ser contractats després d’un permís de maternitat.