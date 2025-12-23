ECONOMIA
El pressupost de la Paeria no prosperarà avui al votar-hi en contra tota l’oposició
Tret de sorpreses d’última hora, tot apunta que l’alcalde Larrosa s’haurà de sotmetre a una qüestió de confiança. Durant l’any 2022 va ocórrer la mateixa situació, quan Pueyo era el paer en cap
El govern de la Paeria no podrà aprovar avui el pressupost del 2026, tret de sorpreses d’última hora, ja que tots els grups de l’oposició preveuen votar-hi en contra. També Junts, el principal suport del PSC en aquest mandat. D’aquesta manera, l’alcalde pot optar per negociar per buscar suports i convocar un altre ple o bé sotmetre’s a una qüestió de confiança vinculada als pressupostos. En el cas que la guanyés, els comptes quedarien aprovats automàticament. Si la perd, l’oposició disposarà d’un mes per presentar una moció de censura.
El 2022, amb Miquel Pueyo com a alcalde, ja es va produir aquesta situació. Llavors, en l’últim moment, el Comú no va donar suport al pressupost d’ERC i Junts, hi va haver qüestió de confiança i Pueyo va quedar ratificat i els comptes van tirar finalment endavant.
Violant Cervera, portaveu de Junts, va argumentar que “malgrat que són uns pressupostos molt expansius, no els donarem suport perquè bàsicament es concentren en l’Estratègia de Desenvolupament Integral Local i el pla de barris i no milloraran les condicions de vida de tota la ciutat i l’endeutaran encara més”. Va detallar que són 17,7 milions “que condicionaran pressupostos futurs per millorar el dia a dia dels ciutadans”. En les seues esmenes, va proposar més agents de la Guàrdia Urbana, inspectors per sancionar l’incivisme i pisos d’inclusió, entre d’altres.
El cap de l’oposició, Xavi Palau (PP), va presentar ahir 27 esmenes al pressupost i va situar tres “línies roges”, a partir de les quals podrien començar a negociar per canviar el seu vot contrari: “Suprimir l’alberg de Balàfia” previst a l’antic col·legi del carrer Valls d’Andorra i l’equipament per a persones sense llar a l’edifici de les Josefines del carrer Acadèmia i que l’ajuntament assumeixi la gestió de la ludoteca Arenys del Segre, que va tancar el passat dia 19 (avui està prevista una protesta). “No acceptarem projectes que acabin generant més degradació i guetos”, va apuntar.
Jordina Freixanet, portaveu d’ERC, va confirmar el vot contrari del seu grup, que havia condicionat una abstenció al fet que el govern assumís un canvi en la gestió del servei d’autobusos, accions d’habitatge i alternatives reals al model de Torre Salses. “No hi ha novetats, així que votarem que no”, va subratllar.
Laura Bergés, del Comú, va ratificar la seua oposició al no haver rebut una resposta positiva a les seues esmenes, en les quals proposa augmentar els recursos per a serveis i programes destinats a adolescents i reforçar les partides per a salut mental, així com mantenir la despesa en personal per garantir els projectes de Ciutat Educadora i del pla educatiu d’entorn.
Per la seua banda, Vox va denunciar “que el govern continua prioritzant la seua agenda ideològica socialista abans que els problemes veritablement urgents de la ciutat”.
Negociacions entre govern i PP per a la pròrroga de busos
El grup del PP va estar negociant ahir fins a última hora amb el govern municipal les quinze mesures que va presentar per desencallar la pròrroga del contracte d’autobusos, millorar un servei que “no funciona adequadament” i garantir que serà només per un any. Va plantejar més freqüències de la línia L8 a Balàfia i millorar la de la Bordeta els caps de setmana i una parada a l’L5 davant la porta de consultes externes de l’Arnau. El govern va proposar una pròrroga fins al juny del 2027, que va ser rebutjada en comissió.