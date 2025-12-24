SANITAT
La grip segueix a l’alça a Lleida amb un 28% més de casos en set dies
Mascareta obligatòria en centres sanitaris i geriàtrics fins al 7 de gener
L’epidèmia de la grip no arriba encara al pic de contagis a Lleida, que registra un augment setmanal del 28,2%. Als CAP de la demarcació, la setmana passada es van diagnosticar 2.554 casos, dels quals 2.169 al pla i 385 al Pirineu, mentre que durant els set dies anteriors n’hi va haver 1.991 (1.652 i 339, respectivament). La incidència, que es manté en el nivell molt alt per segona setmana consecutiva, puja dels 427-462 casos per cada 100.000 habitants als 525-560. La setmana passada hi havia tres persones ingressades amb grip als hospitals de la capital: dos persones que tenen de 70 a 79 anys i un nen d’entre 0 i 4. “Rebem un alt volum constant de pacients i els llits estan plens, però no hi ha persones als passadissos i els boxes estan controlats”, va explicar ahir Melba Concha, delegada de CCOO a l’Hospital Arnau de Vilanova.
Malgrat que la grip segueix a l’alça a Lleida, la taxa de casos per 100.000 habitants baixa de 407 a 373 en el conjunt de Catalunya. En l’última setmana hi va haver un descens de contagis del 8,3%. Salut ho veu com una bona notícia, però demana “no abaixar la guàrdia” i apel·la a la responsabilitat durant els propers dies, especialment abans de dos setmanes “complicades” per les reunions familiars i socials pròpies de les vacances de Nadal. Així ho va afirmar ahir el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que va explicar que a Catalunya ja s’ha arribat al pic i ara va “francament a la baixa”, però no es pot descartar un “petit increment” per l’augment de relacions durant les festes. Així mateix, va indicar que Salut mantindrà les mascaretes obligatòries en centres sanitaris i geriàtrics durant quinze dies més, a partir d’avui.
Fernández va destacar que la grip és més “moderada” gràcies a les vacunes, l’efectivitat de les quals és del 60-65%, va assenyalar. Al pla ja s’ha immunitzat el 41,3% de la població (entre els quals el 50% dels majors de 60 anys), mentre que al Pirineu s’ha vacunat el 40,9% (el 48% de majors de 60).