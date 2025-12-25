SERVEIS
Adjudicat a Ilnet el contracte de neteja i recollida de brossa per a la pròxima dècada
La Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per Romero Polo i Valoriza va ser la que millor valoració va obtenir. És la titular de l’actual concessionària, que data del 2006 i s’ha prorrogat quatre vegades
L’ajuntament ha adjudicat a la Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per Romero Polo i Valoriza el contracte de neteja viària i recollida d’escombraries per a la pròxima dècada. El document d’adjudicació es va publicar ahir a la plataforma de contractació pública de la Generalitat, en la qual es detalla que la seua oferta ha estat la més ben valorada de les tres que s’hi van presentar. Concretament, Romero Polo-Valoriza va aconseguir una puntuació total de 90,125 punts sobre 100, la de Fomento de Construcciones y Contrata (FCC) va obtenir una puntuació de 86,331, mentre que la de l’UTE composta per GBI Paprec-Arnó Infraestructures va aconseguir 86,153 punts. Es pot recordar que l’UTE Romer Pol-Valoriza, denominada Ilnet, és l’actual concessionària d’aquest servei des del 2006. Al principi, la durada de l’actual contracte havia de ser de 10 anys, però ha acabat resultant de 20 després d’encadenar 4 pròrrogues.
L’adjudicació de la neteja i la recollida d’escombraries a Ilnet arriba després que aquesta rebés la millor puntuació tant en l’aspecte tècnic com en l’econòmic, tal com va avançar aquest diari. En el primer apartat va aconseguir una puntuació de 30,125 punts, mentre que FCC en va obtenir 26,350 i GBI-Arnó, 26,175. En aquest sentit, la futura adjudicatària va obtenir la millor puntuació en les quatre àrees d’aquest apartat: neteja viària, recollida, deixalleries i gestió del contracte i instal·lacions. En l’apartat econòmic Romero Polo-Valoriza va presentar l’oferta global més barata comptant el pressupost inicial i millores, 232.356.284,30 euros, tot i que per molt poc marge respecte a les altres dos, que són 232.535.004,16 de FCC i 232.564.588,90 € de GBI-Arnó.
Un cop es faci oficial l’adjudicació, Romero Polo es mantindrà com la principal empresa prestadora de serveis de l’ajuntament, ja que al maig també se li va adjudicar el contracte per al manteniment de l’enllumenat públic per als propers 12 anys juntament amb l’empresa Edison Next Spain, valorat en 31,2 milions d’euros. Per la seua part, Valoriza era originalment la divisió mediambiental del grup Sacyr i incloïa l’empresa Sufi. El 2023 va ser venuda a un fons d’inversió de Morgan Stanley.