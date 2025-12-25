FERROCARRIL
Així pujarà el preu dels abonaments Avant: els usuaris carreguen contra el canvi de modalitat
Els Pase Vía seran més cars que els actuals
La Plataforma Usuaris Avant Catalunya va denunciar ahir que els nous abonaments que el ministeri de Transportes oferirà a partir del 2026, denominats Pase Vía, i que substituiran els títols multiviatge existents per a Avant, comportaran “una pujada de preus”.
Així ho asseguren després de fer una comparativa dels descomptes de les dos modalitats del Pase Vía, una del 45% i un altra del 72%, amb els abonaments actuals, que són els Plus 10 (abonament de 10 viatges); Plus 10/45 (10 viatges en 45 dies) i Plus 30/50.
El preu del bitllet d’Avant Lleida-Barcelona és de 31,50 euros; amb l’abonament Plus 10 és de 6,47; amb la Plus 10/45 és de 10,24; mentre que amb la Plus 30-50 l’import és de 5,75 euros.
Pel que fa a les abonaments Pase Vía, amb el de 45% de descompte el bitllet costarà 17,32 €, més car que tots els abonaments vigents; mentre que amb el de 72% de descompte serà de 8,82 €, és a dir, més costós que dos dels tres abonaments disponibles ara.
Per això, la plataforma va assenyalar que “malgrat que el Pase Vía sigui una bona opció per millorar la reserva de bitllets, si els preus no canvien ens podem trobar amb una pujada de costos que no entenem”.