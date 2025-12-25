El Comú de Lleida dedica una nadala a Fèlix Larrosa amb el ‘fum, fum, fum’
Esmenta les pròrrogues de neteja i del bus
El Comú de Lleida va publicar ahir a les seues xarxes socials una nadala dedicada a l’alcalde, Fèlix Larrosa, versionant el tradicional fum, fum fum.
En la cançó defineixen a Larrosa com “el rei dels anuncis fets amb powerpoint i detallets, sense accions ni aquí ni ara ni al carrer ni a la plaça, fum, fum, fum”. En relació amb els serveis com el de neteja i transport públic, la cançó diu que el govern municipal del PSC “prorroguem i prorrog uem contractes vells i insuficients, la ciutat segueix ben bruta i no és canvia ni una ruta, fum, fum, fum”.
També acusen Larrosa de “solucionar” el problema d’accés a l’habitatge sense fer un cens dels habitatges buits de la ciutat, així com d’invertir 850.000 euros en enllumenat nadalenc “mentre els pobres sense llar, i els carrers sense asfaltar, fum, fum, fum”.