Nou contratemps pel Palau de Vidre de Lleida: Declaren desert el concurs per als acabats
Al no presentar l’única empresa la documentació requerida per a l’adjudicació
Nou contratemps en la rehabilitació del Palau de Vidre. I és que la Paeria ha hagut de declarar desert el concurs per a l’obra del projecte bàsic i d’execució de l’adequació i acabats de l’equipament perquè l’única empresa que es va presentar, Oumeskur Construcciones y Obras, no ha aportat dins del termini normatiu una documentació requerida per a l’adjudicació.
Ara el contracte haurà de ser licitat de nou, però l’ajuntament assegura que aquesta incidència “no comportarà cap retard” en la posada el marxa de l’equipament, que es preveu per al primer trimestre del 2026, com va publicar aquest diari. El consistori va iniciar un expedient de penalitats contra la firma per incompliment, al no haver aportat la documentació en el marc de la llei de Contractes del Sector Públic, l’article de la qual número 150.2 determina que en aquest cas s’entén que el licitador ha retirat l’oferta.
Així mateix, li exigeix com a penalització l’import corresponent al 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs. En concret, són 3.599,13 euros, al no haver pogut formalitzar el contracte “per una causa imputable a l’esmentada empresa”.
L’altre procés de licitació en marxa per enllestir la reforma del Palau de Vidre, el contracte del subministrament del mobiliari, l’interiorisme i les connexions de telecomunicacions, està a punt de ser adjudicat, apunta la Paeria.
La rehabilitació de l’equipament està a punt des de l’estiu passat, però per posar-lo en funcionament falten els treballs corresponents a aquests dos concursos, que tenen un pressupost conjunt d’1,13 milions d’euros.