MOBILITZACIONS
Cassolada veïnal en contra d’un alberg a Balàfia
Formarà part del hub cívic projectat a l’antic col·legi del barri. Els veïns consideren que generarà inseguretat
Desenes de veïns de Balàfia van protestar ahir contra el projecte d’habilitar un allotjament temporal per a persones sense llar a l’antic col·legi del carrer Valls d’Andorra. Els manifestants van sortir als balcons a les 21.00 hores per iniciar la primera d’una sèrie de cassolades que preveuen repetir diàriament. Una quinzena de veïns també es van manifestar als voltants del col·legi.
La Paeria preveu crear un hub cívic a l’antiga escola del barri, un equipament en desús que també inclourà tres apartaments per a víctimes de violència masclista i espais per a veïns, nens i persones grans. Així mateix, es preveu recuperar part del pati com a plaça.
Més d’un centenar de veïns ja van mostrar la seua oposició al projecte en la reunió informativa de divendres passat dia 19 a càrrec dels edils Carlos Enjuanes i Carme Valls, que van recalcar que el dispositiu “no serà un alberg”, sinó un allotjament d’“estada mitjana” per a 25-30 persones en procés d’autonomia personal abans d’anar a un pis d’inclusió. Van destacar que els usuaris estaran acompanyats de professionals i que hi haurà seguretat durant les 24 hores del dia, però no van convèncer la majoria dels assistents, que no van veure clara la “barreja” d’usos i van expressar la seua preocupació per la inseguretat que creuen que l’equipament generarà al barri.
Els veïns es van organitzar després de la reunió i van començar a penjar pancartes en diverses cases (i fins i tot al mateix col·legi) amb lemes com No a l’alberg. Balàfia no es ven. Preveuen manifestacions els diumenges 11, 18 i 25 de gener a les 12.00 hores a la plaça Països Catalans, amb el lema El barri no ha estat escoltat, així no.
La Paeria preveu rebre al febrer el projecte executiu del hub cívic i espera iniciar les obres a finals del 2026.