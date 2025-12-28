SUCCESSOS
Detinguda per agredir un jove durant una baralla en un bar del Centre Històric de Lleida
L'acusada té 33 anys i els fets van succeir divendres, a la nit de Sant Esteve
La Guàrdia Urbana va detenir ahir al matí una dona de 33 anys acusada d’agredir un jove durant una baralla que va tenir lloc la nit de Sant Esteve en un bar del Centre Històric.
Segons van informar fonts policials, divendres passat, cap a les 21.40 hores, va tenir lloc un enfrontament entre dos grups de persones en un establiment del carrer Boters. Durant la baralla, un jove va resultar ferit amb lesions greus, amb un tall al cap, pel qual va haver de rebre punts de sutura.
Els agents van revisar les càmeres de seguretat i van identificar una dona com a presumpta autora de l’agressió, per la qual cosa va ser arrestada.
D’altra banda, ahir a la tarda va ser detingut un home de 45 anys acusat de robar més de 500 euros en peces de roba d’un establiment del carrer del Carme.