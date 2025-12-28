Marlaska trasllada de Lleida a Madrid el comissari condemnat per assetjament
El cessament de Royo ha estat en realitat un canvi de destinació a la Brigada de Seguretat Ciutadana de la capital. Interior té fins al 16 de gener per treure la plaça
El cessament del comissari provincial del Cos Nacional de Policia a Lleida, Antonio Royo Subías, anunciat fa dos setmanes pel ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, després de publicar SEGRE la seua condemna per sotmetre a assetjament sexual una subordinada en els antiavalots a Guipúscoa a finals dels anys 90, va ser en realitat un trasllat.
La interlocutòria del TSJC (Tribunal Superior de Justícia de Catalunya) que obliga la DGP (Direcció General de la Policia) a reposar “provisionalment” al lloc Royo mentre tramita el recurs contra la seua sortida de Lleida, avançat pel diari ABC, revela que la resolució d’aquest organisme va disposar de manera simultània al cessament de Royo com a comissari provincial de Lleida la seua adscripció provisional al lloc de cap de servei operatiu a la Brigada Provincial de Seguretat Ciutadana de la Prefectura Superior de Policia de Madrid.
De fet, la mesura cautelar que va presentar Royo contra aquesta decisió plantejava que se’l mantingués al capdavant de la comissaria de Lleida i, de manera subsidiària, que se suspengués l’“adscripció efectiva a Madrid quan impliqui canvi d’unitat/localitat i pèrdua de funcions directives”.
El comissari sol·licita revocar el seu cessament a la comissaria de Lleida per insuficiència en la seua motivació i per “falta de proporcionalitat i raonabilitat” en la decisió. I la secció quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC avala la seua postura després d’optar per sotmetre la decisió al nivell de control dels cessaments estàndard argumentant que “no consta en aquest moment processal” que fos destinat a Lleida “mitjançant el sistema de lliure designació, que permet el cessament discrecional”.
Tanmateix, la disposició transitòria primera del Reglament de Provisió de Llocs de Treball de la Direcció General de la Policia estableix que “es proveiran per lliure designació del director general de la Policia (...) el nomenament i cessament dels Caps de les Comissaries Provincials”. La sentència recorda que la DGP disposa del “termini màxim d’un mes”, fins al 16 de gener, per treure la plaça de comissari provincial de Lleida a concurs.
El cessament d’Antonio José Royo Subías com a comissari provincial del Cos Nacional de Policia a Lleida té efectes a nivell econòmic, segons ressenya la Sala Contenciosa del TSJC (Tribunal Superior de Justícia de Catalunya). El seu recurs contra el trasllat, segons indica la interlocutòria de mesures cautelars, “destaca possibles perjudicis econòmics derivats de la pèrdua de la posició directiva i dels components retributius propis del lloc cessat (complement específic anual de 14.573,28 euros), així com la pèrdua del dret a l’habitatge i la necessitat de llogar-se un pis a Madrid”. Per aquest motiu, potser, Royo va demanar al TSJC que el reposés a Lleida i que, si no ho feia, vetés la seua incorporació al lloc a Madrid: 14.500 € menys a l’any i viure en una ciutat amb l’arrendament d’un pis de 50 metres quadrats proper a 14.000, segons Idealista, implica un desquadrament notable.
Larrosa demana que no vagi a la Junta de Seguretat
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, insta el ministeri de l’Interior a resoldre la situació generada per possibles errors en el cessament d’Antonio Royo i a procedir a un altre nomenament. Fins que això no es produeixi, si no hi ha cessament, demana que sigui un altre comandament qui assumeixi la representació de la Policia Nacional a la Junta Local de Seguretat de Lleida. Larrosa ja va enviar un escrit el 15 de desembre a la Direcció General de la Policia i va contactar amb Interior “per demanar una ràpida solució”.