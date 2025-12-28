PROJECTES
La Paeria prepara la candidatura de Capitalitat Europea del Voluntariat 2028
S'ha de presentar al juny del 2026, i la Comissió encarregada està col·laborant amb entitats i institucions
La Comissió de Seguiment de la Capitalitat Europea del Voluntariat ha presentat el full de ruta de la candidatura per a que "Lleida esdevingui Capital Europea del Voluntariat de cara al 2028", segons ha afirmat Roberto Pino, regidor de Participació. També s'ha presentat la imatge oficial per iniciar la comunicació i la projecció pública.
Pino ha declarat que Lleida "és un espai de convivència intercultural —amb més de 140 nacionalitats al padró— i compta amb una xarxa de voluntariat que és motor de cohesió, civisme i transformació social", i que és aquesta realitat "viva i diversa" la que "fonamenta" la candidatura.
El logotip de la candidatura "simbolitza l'esperit col·lectiu". Actualment, s’està treballant en la diagnosi i la preparació de la candidatura, que inclou mapes de voluntariat, concreció de calendaris, pressupost i campanyes de sensibilització, i també es pretén teixir lligams amb ciutats que ja han estat Capital Europea del Voluntariat. La presentació oficial de la candidatura és el juny de 2026 i a l’octubre es defensarà davant el jurat del Centre Europeu del Voluntariat.
La Comissió de Seguiment és integrada per representants del Consell de Ciutat i per membres que s'hi han afegit degut a la seua experiència i trajectòria en l’àmbit del voluntariat. L’òrgan es va constituir al mes de juliol.